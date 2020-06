VIDEO Marcel Ciolacu il face de ras pe Ludovic Orban, dupa ultima decizie: 'Ce ataci la CCR, Orbane? Ordonanța ta de prorogare? E ridicol'

După ce a numit alocațiile copiilor drept ”pomeni”, Ludovic Orban a decis să atace la CCR legea de respingere a ordonanţei de urgenţă privind prorogarea intrării în vigoare a legii de dublare a alocaţiilor. Marcel Ciolacu a spus, marți seara, la TVR 1, că Orban se face de râs prin decizia sa.

”Ce ataci la CCR, Orbane? Ordonanța ta de prorogare? El a mințit cu bună știință. În Parlament, a venit OUG de prorogare a termenului. Nu am intervenit legislativ pe respectivul text. E ridicol, și-a atacat propria ordonanță. Este rușinos! El trebuia să vină cu o nouă OUG de prorogare.

Eu am înțeles că are ceva cu noi, dar ce are cu copiii? De ce nu vrea să mărească?”, a explicat Marcel Ciolacu, în emisiunea ”România9”, moderată de Ionuț Cristache.

Citește și: Un preot demască ‘o campanie mizerabilă, pe bani europeni’: ‘Pozele sunt furate’ .