VIDEO Marcel Ciolacu le da lecții liberalilor: 'Fondul este atat de neconstituțional, incat eu nu ințeleg de ce are aceasta forțare a legii pana la stupid'

Marcel Ciolacu a declarat, joi, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”, că ordonanța de urgență pentru pregătirea alegerilor parlamentare este neconstituțională, deoarece Guvernul Orban a introdus o prevedere prin care orice cetățean poate vota indiferent de locul în care se află.

„A dat OUG pentru pregătirea alegerilor anticipate. Nu e un lucru rău. Un guvern responsabil trebuie să se gândească și la o astfel de situație . În respectiva ordonanță au trecut că la alegerile parlamentare orice cetățean din România poate vota indiferent de unde se află. Acest lucru se poate face la prezidențiale, când există o singură circumscripție și o singură lista. La parlamentare de aceea se fac alegeri pe circumscripții electorale județene. Buzoienii mei își aleg parlamentarii de Buzău. Nu cei care se află în vacanță la Buzău aleg parlamentarii de Buzău. Dacă au ales să meargă în vacanță nu își aleg parlamentarii care să îi reprezinte. Fondul este atât de neconstituțional, încât eu nu înțeleg de ce are această forțare a legii până la stupid”, a spus Marcel Ciolacu, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”.

Liderul PSD subliniază că nu știe câte ordonanțe a dat Guvernul Orban în ultima ședință de Guvern.

„ E o temă falsă, care ascunde alte teme. Am văzut declaratia președintelui României privind reformele. Dacă să dai OUG să modific un sistem întreg în sănătate. Eu nu știu câte ordonanțe s-au dat. Eu nu am textele OUG. Nu știe nimeni. De unde să știu de avize dacă nu am nici textele ordonanțelor. Nu știu cu ce s-a suplimentat ordinea de zi. Sunt două zile deja de la ședința de guvern. După surse știm că sunt 25, după altele 28. Cică „asteptăm încă avize”. Nu am mai auzit de așa ceva”, a completat Ciolacu.

Acesta a anunțat că va discuta, vineri, cu juriștii, despre OUG care nu au fost publicate în Monitorul Oficial.

