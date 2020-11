VIDEO Marcel Ciolacu: Nu moare Romania fara alegeri cateva luni / PMP injura PNL dar e la guvernare

Liderul PSD Marcel Ciolacu a reiterat, luni seară, la B1TV, că social-democrații susțin amânarea alegerilor parlamentare în primăvara anului viitor.

„Nu moare Romania, cateva luni, pe aceasta structura a Parlamentului. Sa-i vaccinam pe romani si pe urma sa mergem la alegeri”, a declarat Marcel Ciolacu.

„Eu cred ca e premiera cand acuzi opozitia ca saboteaza puterea prin Parlament. Repet, PSD in acest moment este o minoritate in Parlament. Acele legi, o parte din ele, au fost votat si de liberali. Am vazut si eu liderii PMP cum injura liderii PNL ca nu gestioneaza bine dar sunt alaturi la guvernare”, a mai spus Marcel Ciolacu, după ce premierul Ludovic Orban a spus luni în Parlament că se adoptă legi care implică cheltuieli mari ale statului fără să existe banii pentru respectivele majorări.

Citește și: România a intrat în mini-LOCKDOWN, la miezul nopții: 9 reguli oficiale care se aplică, la nivel național, pentru următoarele 30 de zile .