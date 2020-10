VIDEO Marcel Ciolacu, reacție-fulger la interviul lui Ludovic Orban: Premierul ataca statul de drept!

Liderul PSD Marcel Ciolacu a spus joi seară la Antena 3 că prin atacurile la adresa CCR, lansate la Digi24, premierul Ludovic Orban atacă de fapt statul de drept.

„N-am intalnit in 30 de ani un asemenea discurs. Cred ca a uitat ce functie are in statul roman. Pilonul principal al statului de drept este CCR. Premierul ataca statul de drept. Ca premier nu ai dreptul sa comentezi o decizie CCR daca vrei sa aperi staul de drept. Constitutia e mai stufoasa, o sa i-o trimit, poate o citeste intreaga”, a spus Marcel Ciolacu.

Ludovic Orban a lansat un nou atac violent la adresa judecătorilor CCR! Premierul i-a numit politruci pe magistrații constituționali și a cerut schimbarea actualei componențe a Curții.

”Vreau să spun câteva cuvinte despre decizia CCR, care mi se pare abracadabrantă, care mi se pare o încălcare flagrantă a Constituției de către organismul care trebuie să fie paznicul Constituției. Trebuie schimbat ceva, nu se mai poate așa cu asemenea... Trebuie schimbată componența CCR, trebuie eliminați politrucii de acolo. Trebuie să intre numai magistrați cu cariere serioase în spate, nu oameni care au făcut politică și au fost numiți politic. Multe dintre deciziile de acolo vin împotriva intereselor României. De ce, că dă ordine Florin Iordache și cu alții către Dorneanu și cei care au fost numiți politic, care dau pe bandă rulantă decizii care nu au legătură cu Constituția?”, a precizat Ludovic Orban la Digi24.