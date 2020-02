VIDEO Marcel Ciolacu s-a blocat, cand a fost intrebat despre avioanele private ale lui Liviu Dragnea: 'Va rog frumos sa ma iertati, nu stiam'

Marcel Ciolacu a declarat, vineri, că dacă au fost achiziționate de PSD trei curse de avion privat pentru Liviu Dragnea, atunci cei vinovați vor răspunde. Liderul interimar al PSD a mai spus că nu va face zid să acopere o ilegalitate, dar că nu se va interesa de cheltuielile respective.

"Vă rog frumos să mă iertaţi, nu ştiam. Nu există o situaţie la partid, pentru că eu nu am cerut aceste lămuriri. Am cerut să i se pună la dispoziţie cui solicită toate informaţiile. Aș vrea foarte mult să vorbim despre prezent și viitor. Sunt ferm convins că dacă s-a încălcat legea cei care au încălcat legea vor răspunde. Nu fac zid și nu acopăr nicio ilegalitate. Nu cunosc detalii, nu m-am interesat de niciun avion şi nici nu mă interesează. Am dat dispoziţie trezorierului, contabililor, juriştilor să pună la dispoziţie ce documente trebuie.", a declarat Marcel Ciolacu, vineri, întrebat dacă știe despre plățile făcute de PSD pentru trei curse de avion privat.

Toată lumea care a avut contracte comerciale, politice, sau de alt fel, legale, cu PSD îşi va primi banii, a declarat vineri preşedintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu.

Întrebat într-o conferinţă de presă, la finalul Comitetului Executiv Naţional al PSD, dacă au fost plătite toate datoriile pe care le avea partidul, Ciolacu a spus: "O să avem grijă ca toată lumea care a avut contracte cu PSD în termeni legali să primească finanţele. Nu există niciun partid în România, în acest moment, care să nu aibă datorii. Toată lumea care a avut contracte comerciale, politice, sau de alt fel, legale, cu PSD - se vor face decontările".

Potrivit informațiilor publicate de Euopa Liberă.org, PSD ar fi închiriat avioane private pe trasee care coincideau cu vizitele fostului președinte al Camerei, Liviu Dragnea, în același interval de timp. Sumele vehiculate ating 800.000 de euro în 2018.