VIDEO - Marcel Ciolacu: Se vede de departe ca incercam sa amanam inevitabilul. Efectul acestui varf il vom vedea in 7-14 zile asupra mortalitații

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, la Libertatea, că efectul exploziei de cazuri de coronavirus din România se va reflecta în rata mortalității în următoarele săptămâni. Un număr de 9.714 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate, în ultimele 24 de ore, în urma efectuării a 37.685 de teste la nivel naţional, informează, joi, Grupul de Comunicare Strategică.

„Noi nu am facut niciun fel de prevenire. E un lucru alarmant (numarul de aproape 10.000 de noi infectii inregistrate in ultimele 24 de ore), e clar ca trendul ascendent continua in Romania si masurile luate nu au fost cele care sa aiba un randament eficient. Mai mult, s-a distrus comunicarea si credibiitatea dintre guvern si cetateni. De la inceput trebuia o strategie ca cetatenii sa fie parteneri cu politicienii in lupta cu COVID-19. De maine intram in campanie electorala. Este cea mai importanta din punct de vedere al democratiei, vorbim de viitorul Parlament si cine va conduce tara in ultimi ani, dar venim cu masuri sa nu mai circulam noaptea sau sa inchidem parcurile. Din discutiile mele cu specialistii, cu dl Alexandru Rafila, Adrian Streinu-Cercel, măsurile sunt mult prea ineficiente si nefocusate. Nu suntem adeptii inchiderii totale, dar se vede de departe ca incercam sa evitam inevitabilul. Am avut scolile inchise 6 luni, le-am deschis pentru locale ca sa dam o senzatie de normalitate, s-au inchis iar. Lucrurile sunt alarmante. Daca ne luam dupa OMS care spune ca trebuie multiplicat cu 10, azi avem 100.000 de infectari. Vom vedea unde va duce acest varf in privinta mortalitatii, asta vom afla in una-doua saptamani, la mijlocul campaniei electorale. S-a creat ceva anacronic. Le ceri oamenilor sa poarte masti ca e o problema, dar pe 6 decemrie le spui ca trebuie sa mergeti la vot. Această pandemie nu va trece într-o lună, două luni”, a spus Marcel Ciolacu.