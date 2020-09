VIDEO Marcel Ciolacu știe verdictul CCR pentru majorarea pensiilor așa cum prevede legea: 'Presedintele este obligat sa o promulge'

CCR a decis că OUG prin care Guvernul a decis să dubleze etapizat, timp de 2 ani, alocațiile pentru copii este neconstituțională. Parlamentul a decis că Ludovic Orban să majoreze cu 40% punctul de pensie, așa cum scrie în lege, însă premierul a contestat la CCR, care va da un verdict similar cu cel de la alocații, anticipează Marcel Ciolacu.

La România TV, liderul PSD a criticat executivul că nu a respectat legea de dublare a alocației, în schimb a plătit anticipat bani la ANRP.

”Vom aştepta în acelaşi joc democratic. Vom aştepta decizia Curţii şi pe urmă preşedintele este obligat să promulge legea. Dacă Curtea consideră că este neconstituţional, în mod evident că şi la dublarea alocaţiilor, nu poate să fie neconstituţională o respingere a ordonanţei.

Eu n-am înţeles de ce n-au dublat alocaţiile. Cel puţin pe anul acesta, efortul ar fi fost în jur de 300 de milioane. Vreau să vă spun cu după o săptămână după ce a fost investit Guvernul Orban I a dat unor fraţi 400 de milioane, cu vreo 100 de milioane mai mult. Ca să nu spun de ANRP.

Au cumpărat primari, au mers cu orice manipulare, a venit preşedintele în loc să fie preşedintele României şi al dumenvoastră a devenit preşedintele PNL-ului. Au încercat să facă tot posibilul să distrugă acest partid. Nu înţeleg de ce. Totuşi, un preşedinte trebuie să realizeze că trebuie şi Opoziţie şi Putere într-un stat democratic.

În bugetul de stat, există acţiuni ale Ministerului de Finanţe unde sunt banii necesari pentru această mărire de 40 la sută. Le-am indicat. Ei vor folosească aceşti bani iar cu scop electoral.

Am mai avut o criză de trei ani, în 2009-2012. Am împrumutat vreo 75 de miliarde, iar acum s-au împrumutat peste 125 de miliarde în şapte luni. Nu ne spune nimeni unde sunt banii. Ni se spune că e criză. PSD-ul vrea mărirea pensiilor. Nu înţelege nimeni nimic. Unde sunt banii, unde s-au dus, de ce au scăzut veniturile?

De câte ori am fost la guvernare noi, am avut creştere economică, am crescut veniturile şi nivelul de trai. De câte ori a venit Dreapta, după ce ne-au înjurat trei ani şi jumătate şi au spus că "băgaţi ţara în colaps", am fost al doilea stat în Europa ca creştere economică. Au venit ei la putere şi nu se mai poate nimic, fiindcă altele sunt priorităţile. Priorităţile unei guvernări de stânga au fost evidente - creşterea veniturilor şi a nivelului de trai. Priorităţile lor ţin total de clientela politică.”, a explicat Ciolacu.

