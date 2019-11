VIDEO Marcel Ciolacu, TRANȘANT cand a venit vorba de Gabriel Oprea: 'Nu este membru PSD și nu va fi'

Marcel ciolacu, președintele interimar al PSD, după demisia Vioricăi Dăncilă, a clarificat problema prezenței lui Gabriel Oprea, la sediul partidului, în noaptea alegerilor prezidențiale.

"Din acest moment, că toți spuneau că PSD e condu de un tătuc, acum e condus de o echipă. Sunt doar două funcții, de președinte interimar și secretar general", a precizat Marcel Ciolacu.

Mai mult, întrebat de Gabriel Oprea, președintele Camerei Deputaților a avut un răspuns tranșant: "Nu este membru PSD și nu va fi".

Ulterior, Viorica Dăncilă a adăugat că Oprea a devenit vicepreşedinte PSD în urma unui protocol pe care partidul l-a semnat cu mai multe sidnicate, care prevedea acest lucru.

Ea a subliniat că acordurile erau valabile până la turul al doilea al alegerilor prezidenţiale şi că documentele acestea, semnate de ea ca vicepreşedinte, nu mai sunt valabile. Dăncilă a susţinut că Oprea nu avea drept de vot.

Prezenţa lui Gabriel Oprea la sediul central al PSD în seara alegerilor prezidenţiale a nemulţumit mai mulţi membri ai partidului, cea mai vocală fiind Gabriela Firea.

Gabriel Oprea a explicat că a fost invitat să revină în PSD, iar dorinţa sa este să sprijine militarii şi poliţiştii, din orice perspectivă.

"Nu am venit la ciolan, am venit la greu, să ajut şi cred că trebuie să fim uniţi pentru a fi puternici, să construim, să întărim, să strângem rândurile, nu să distrugem. Cred că Partidul Social Democrat are nevoie acum de unitate, are nevoie să-şi adune forţele şi să se pregătească temeinic pentru a câştiga alegerile importante de anul viitor", spunea Oprea.