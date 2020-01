VIDEO Marcel Vela anunța schimbari importante la SMURD, de fața cu Raed Arafat

Elicopterele SMURD din Iași, Arad, Craiova și Constanța vor putea să zboare și noaptea pentru misiune de salvare a pacienților, a anunțat luni, Marcel Vela, dupa cazul fetitei din Valcea care nu a putut sa fie preluata de elicopterul SMURD.

„Avem o veste buna pentru toti romanii din zona Moldova, zona Banat, zona Oltenia si Dobrogea. In acest zile am luat legatura cu piloti rezervisti din cadrul inspectoratului general de aviatie care au iesit la pensie si au acceptat sa revina in sistem”, a zis Vela.