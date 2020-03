VIDEO Marcel Vela, detalii despre combaterea epidemiei de coronavirus: Serviciile secrete sunt cooptate

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a prezentat, de la sediul MAI, măsurile luate în cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență cu privire la epidemia de coronavirus.

”În privinta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta care a adoptat, in unanimitate de voturi, Hotararea nr. 4 din 4 martie 2020.

O sa va spun pe scurt ce articole cuprinde aceasta hotarare. Primul articol aproba Hotararea Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei prin care au fost adoptate scenariile de infectiei cu noul coronavirus si evident masurile de raspuns necesare, cat si constituirea grupei de coordonare, astfelt incat fluxul informational si decizional sa fie gestionat cat mai bine.

Citește și: Adrian Năstase este trist: Și știm, nimeni nu este sau nu a fost fără pată!

Articolul 2. Am actualizat componenta grupului de lucru aprobat printr-o alta hotarare a Comitetului national pentru Situatii Speciale de Urgenta cu reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe si ai STS, serviciu care va asigura comuncatiile si tehnologia informatiei precum si aplicatiile de centralizare a datelor pentru Ministerul Sanatatii si MAI.

Am aprobat si un articol 3, strict tehnic pentru a asigura un mod unitar de actiune la nivelul comitetelor judetene si a muncipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta pentru a se revizui toate hotararile adoptate anterior punerii in acord cu toate hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta in ideea de a gestiona unitar si prefectii si comitetele judetene in rezonanta cu deciziile Comitetului National toate actiunile de combatere a bolilor contagioase.

Citește și: Scandal între deputatul Ungureanu și ministrul Costache în timpul audierilor : ‘Speram să nu deveniți politician’

Articolul 4. Pentru operativitate, pentru a nu convoca Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta in fiecare zi, sau la doua zile, sau atunci cand este nevoie, am decis ca sa votam o modalitate operativa si eficienta astfel: am abilitat Grupul de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor contagioase pe teritoriul Romaniei sa emita hotarari cu caracter tehnic fara aprobarea prealabila a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta in cateva conditii. In sensul in care acestea vor fi transmise, in prelabil, tuturor membrilor care vor avea posibilitatea de a propune modificari intr-o perioada de timp de maxim opt ore de la primriea materialului. Dupa aceasta perioada, hotararile se considera adoptate tacit, iar in prima sedinta a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta aceste hotarari vor fi insusite in plenul Comitetului, vor fi modificate sau abrogate", a declarat ministrul Marcel Vela.