VIDEO Marcel Vela, mesaj-avertisment de 1 Mai: Va asigur ca forțele de ordine nu se vor relaxa

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a avut luni un mesaj-avertisment pentru populație înainte de 1 Mai.

„Dragi prieteni, multi m-au intrebat cum va arata relaxarea dupa 15 mai. Va raspund acum. Relaxarea va fi graduala si dupa data de 15 mai va trebui sa fim cu atat mai responsabili in ce priveste respectarea regulilor. Stiu ca aproapierea 1 Mai si vremea frumoasa ne face sa ne gandim la o plimbare in parc sau la concediu, dar sa ne gandim la ce conteaza cu adevarat, la sanatatea si protejarea celor dragi. Va asigur ca MAI si toate structurile partenere nu se vor relaxa in aceaasta perioada. Sunt sigur ca veti da dovada in aceasta perioada de solidaritate si patriotism”, a declarat Marcel Vela, după ce a prezentat Ordonanța Militară nr. 10 cu noi măsuri pentru populație.

