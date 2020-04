VIDEO Marcel Vela, vești proaste pentru romanii din strainatate: cei care vin acasa de Paște NU nu vor putea sta in izolare la domiciliu

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat joi la sediul MAI că România are la această oră încă 13.524 de locuri de carantină instituționalizată pentru românii care vin în țară. El le-a transmis celor din Diaspora să nu încerce să vină în țară cu gândul că vor sta în izolare la domiciliu, pentru că din moment ce statul are locuri pentru carantină instituționalizată și are și „capacitatea de multiplicare” a locurilor, ei nu vor ajunge acasă dacă vin de Paști în țară, ci vor sta în 14 zile în izolare în facilitățile statului. „Carantina la domiciliu este aplicabila doar in ultima faza, situatie care nu este acum in Romania”, a zis Vela. „Cei care au perceput ca pot veni de Pasti si pot merge acasa au perceput eronat”, a zis Vela.

