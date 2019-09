VIDEO Marian Oprișan, raspuns halucinant dat unei jurnaliste de la PRO TV: 'Mama mea sunt eu!'

Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, i-a dat un răspuns neașteptat unei jurnaliste Pro TV care l-a întrebat cum a ajuns mama sa, pensionară, să cumpere, în parteneriat cu Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu, un teren în București, anunță realitatea.net.

„Mama mea sunt eu!”, așa a răspuns Marian Oprișan după ce a fost întrebat cum a ajuns mama sa, pensionară, să cumpere un teren în București. Înregistrarea video a discuției a fost postată pe pagina de Facebook a emisiunii ”România, te iubesc".

Mama vicepreședintelui PSD este coproprietară a unui teren în Capitală, alături de fostul primar al Constanței Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, amândoi aflați în închisoare.

Anul trecut, baronul de Vrancea afirma că o mașină de lux cu care s-a afișat este tot ,,cadou" din partea mamei sale.

Jurnalist: Cum a ajuns mama dvs în parteneriat cu Radu Mazare cu Nicușor Constantinescu sa cumpere acel teren care apare in declaratia de avere a lui Nicusor Constantinescu?”

Marian Oprisan: ”Pentru ca am vorbit mai multi din acest punct de vedere si pentru ca am vrut sa ne constuim un aprtament in Capitala in acel... ăăă. Prin asociere am ajuns”.

Jurnalist: ”Practic erati dvs, nu mama dvs”.

Marian Oprisan: ”Da. Eu am mai spus o si public, mama mea sunt eu! Ca sa n-avem niciun fel de discutii!”