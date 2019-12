VIDEO Marturia unui revolutionar impuscat cu cinci gloante - 'Eram sigur ca mor, dar eram fericit ca a curs sange pentru tara'

Unul dintre revoluţionarii grav răniţi în timpul incidentelor de la Revoluţie dar care a fost tratat şi a scăpat rememorează acum acele momente şi vorbeşte despre clipele prin care a trecut, arată adevărul.ro.

Oliviu Gaşpar avea 26 de ani în decembrie 1989 şi era inginer proiectant la societatea Mecanica din Alba Iulia.

În timpul primelor mişcări de stradă din oraş, în 21 şi 22 decembrie, acesta s-a aflat în primele rânduri, fiind astfel remarcat şi inclus pe lista reprezentanţilor Frontului Patriotic Libertatea, care au preluat puterea de la fosta conducere comunistă a judeţului.

Revoluţionarul a descris între altele traseul prin oraş şi momentul în care s-a tras asupra maşinii:

”I-am zis să nu merge pe centru că e plin de terorişti şi se trage. S-a dus însă şi ne-a băgat prin faţă pe la Intim (centrul oraşului - n.r.). Nu am apucat să zic că ne omoară şi am auzit primul foc.

La prima rafală am urlat, am simţit-o în coaste. A fost groaznic de dureroasă. Şoferul a accelerat tot mai tare şi se trăgea în prostie, în rafale. M-am chircit şi simţeam cum îmi intră gloanţe, ba prin mână, ba prin altă parte, dar nu mă mai durea. Când a luat-o spre casa Armatei, când a luat curba, şoferul a zis că nu mai merge maşina. La un moment dat s-a oprit, aproape de Casa Armatei.

Se trăgea în prostie. Şoferul a fugit în Casa Armatei, unde s-a întâmplat nebunia cu fata împuşcată (Macarie Daniel Georgeta, 20 ani - n.r.) . Când a intrat cu arma, cei de acolo s-au speriat au început să tragă. Un glonţ a ricoşat şi fata a murit.

La un moment dat, un om care tot striga să nu se mai tragă s-a întors şi m-a dat jos din portbagaj. Se trăgea spre maşină şi nu l-au lovit gloanţele. Dacă nu mă dădea jos eram mort. Îmi mai simţeam doar mâna stângă. M-am dus puţin spre bordură, eram foarte sigur că mor. Dar atât eram de liniştit, o linişte greu de descris, o pace interioară.

Am început să zic Tatăl Nostru şi am început să mă spovedesc acolo. Au fost fracţiuni de secunde. Când eram cel mai sigur că mor, eram fericit că a curs sânge pentru ţară, am auzit Salvarea. Am întors capul şi am văzut o mulţime de capete asupra mea”, spune Oliviu Gaşpar, care a fost rănit cu cinci gloanţe, dar salvat de la moarte.