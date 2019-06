VIDEO Marturie cutremuratoare a femeii in brațele careia a murit polițistul din Timiș: 'Eram disperata. Cand l-am vazut ca moare si nu pot sa-l ajut...'

Mărturie cutremurătoare a femeii care a stat lângă poliţistul ucis de un interlop, în Timiș.: "L-am văzut că moare şi nu pot să-l ajut". Cristian Amariei a fost împuşcat mortal duminică, în timp ce urmărea un interlop, în Timiş. A murit în şanţ, acolo unde căzuse după ce a fost atins de două gloanţe.

Femeia din Izvin care i-a acordat primul ajutor poliţistului împuşcat spune că a trăit clipe groaznice. Angelica Toma povesteşte că atât ambulanţa, cât şi forţele de intervenţie au venit abia după o oră în sprijinul poliţiştilor din Recaş.

"Eram în pat în pijama, s-au auzit primele două împuşcături. Am ieşit la drum. Am băgat fata înăuntru şi atunci poliţaiul o strigat: L-o împuşcat, L-o împuşcat, şi mi-o făcut semn încolo. Atunci normal că m-am dus, era poliţaiul căzut jos. Ei fugeau după infractor şi eu am rămas cu el acolo, să îi dau primul ajutor, să sun la salvare. Şi ei or fugit, se trăgeau focuri de armă ca în vestul sălbatic. Mi-o fost frică că împuşcă fata, s-o speriat, degeaba am trimis-o acasă, s-o prins de pom. Apoi am sunat la Salvare, la Poliţie la Timişoara, am zis că poate îl prinde în aşa de scurt timp. Dar îmi pare foarte rău, Poliţia o venit cam târziu. Şi salvarea şi Poliţia or venit cam târziu.", e declaraţia dată pentru Lugojeanul.

Cristian Amariei s-a stin în braţele femeii în faţa casei căreia s-au tras focurile de armă: "Eram disperată. Când l-am văzut că moare şi nu pot să-l ajut... Poliţia, jandarmii şi ăia... cred c-o fost după o oră, foarte târziu. Am avut clipe groaznice, ştiind că mi-o murit în braţe."

Femeia a făcut atac de panică şi a fost luată de medici şi dusă la Timişoara în aceeaşi salvare în care era şi poliţistul mort.

Cristian Amariei a fost împuşcat duminică în timpul unui filtru rutier organizat de agenţi în satul Izvin din oraşul Recaş (Timiş). Poliţistul a încercat să oprească maşina suspectului, însă aceasta a deschis focul asupra agenţilor atunci când s-a apropiat.