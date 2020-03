VIDEO Mesajul cu talc lansat de liderul deputaților PSD pentru votul de investitura a guvernului Florin Cițu

Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis a lăsat marti, la Parlament, o portita deschisa pentru eventuale voturi social-democrate la învestirea guvernului Florin Cîțu. Simonis a declarat ca acum decizia fermă a PSD este sa nu voteze joi pentru ca nu este nevoie de voturile social-democrate. Daca insa nu se strang voturile necesare si este nevoie de voturi si din PSD pentru investirea Guvernului Florin Citu, Simonis a fost evaziv: 'Haideți să ajungem acolo'. El a dat de inteles ca PSD va mai avea o discutie finala legata de felul cum vor vota parlamentarii PSD la sedinta programata joi, de la ora 16.00.

Redam dialogul de la Parlament:

Reporter: - Daca PNL nu va vota la vedere si va vota secret, ce va face PSD?

Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis: - Pai in primul rand trebuie sa vedem ce va face PNL (...) Nu poti in aceasta situatie de epidemie in crestere in fiecare zi sa te joci de-a guvernul, de-a a-ti vota sau nu propriul guvern, sa o luam de la capat cu audieri de ministri, totusi e o gluma, tara este in criza si are nevoie de un guvern stabil. Noi vom participa la sedinta de vot joi

- Si parlamentarii PSD vor vota contra?

Urmeaza ca toate aceste lucruri sa le hotaram....

- Va exista o decizie obligatorie pentru parlamentarii PSD sau o recomandare?

Eu va spun asa. USR, PMP, UDMR, minoritati nationale, ALDE, Pro Romania, au anuntat ca vor vota la vedere guvernul Cîțu. Prin urmare, dacă cei din PNL își vor vota guvernul, vor avea 30 de voturi peste numarul de voturi minim necesar învestirii guvernului. Nu mai e nevoie să mai voteze altcineva.

- Și dacă nu sunt voturile e posibil ca parlamentari PSD sa voteze pentru acest guvern?

Haideți să ajungem acolo. Să vedem că acești oameni sunt atât de iresponsabili incat să nu-și voteze acest guvern....

- E posibil ca PSD să voteze conform propriei constiinte?

Vom lua o decizie în acest sens în zilele următoare. În acest moment decizia este clară de a nu vota guvernul Cîțu pentru că nu este nevoie de voturile noastre având în vedere că PSD are 200 de parlamentari și celelalte grupuri au 265, prin urmare hai sa nu aruncam la PSD, e datoria PNL sa stranga aceasta majoritate si pare ca o au.

-Aveti garantia ca toti parlamentarii PSD vor respecta decizia partidului si nu vor vota acest guvern?

Am garantia ca membrii PSD sunt niste oameni responsabili care vor vota asa cum e nevoie pentru ca Romania sa...