VIDEO Mihai Tudose, SHOW la discursul de revenire in PSD: N-am vazut pe nimeni orgasmandu-se de bucurie ca, vezi Doamne!, avem un candidat. Il regret pe Dragnea

Fostul premier Mihai Tudose, prezent astăzi la Conferința extraordinară a PSD Brăila, a vorbit colegilor săi despre motivele care l-au determinat să plece din PSD în urmă cu un an, dar și despre motivele care l-au făcut să revină în partid, realitateadebraila.net.

Tudose a spus că în ultimele zile a ”aflat multe lucruri despre el”, printre care aceea că ar fi traseist și fripturist. Fostul premier a spus că nu poate fi considerat nici traseist și, cu atât mai puțin, nici fripturist, având în vedere că a plecat din PSD cân acest partid era la putere și a revenit în partid când acesta a ajuns în opoziție.

Citește și: Rechizitoriul dosarului Caracal a fost finalizat! Ce se va întâmpla cu Gheorghe Dincă

În stilul caracteristic, Tudose a rememorat colegilor săi pe care i-a lăsat și i-a regăsita cum în PSD perioada în care a fost desemnat candidat al partidului la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă, numai pentru faptul că era liderul partidului și prim-ministru în funcție.

”A fost un Congres la care toată lumea a fost fericită că Dăncilă-i candidatul, dar toată lumea plângea când a ieșit afară. Haideți, fiți sinceri. N-am văzut pe nimeni orgasmându-se de bucurie că, vezi Doamne!, avem un candidat” a spus Tudose.

Citește și: USR face o ofertă Guvernului! Cum ar putea fi finanțat Pilonul I de pensii

Europarlamentarul a spus că la alegerile din mai 2019 a făcut tot ce a putut pentru a păstra electoratul de stânga.

”Nu cred că am greșit când am plecat de la PSD. Am greșit că am plecat la Pro România. Pentru că după ce l-am cunoscut mai bine pe noul Ponta am început să-l regret pe Dragnea” a spus Mihai Tudose.

Deputat PSD din 2000 până în 2019, Tudose a spus că se așteaptă ca PSD Brăila să câștige alegerile locale și parlamentare, dar nu cu un scor de 30-32%, ci cu peste 50% așa cum s-a întâmplat de cele mai multe ori în ultimii ani la Brăila.

Intervenția lui Tudose a avut loc în cadrul Conferinței Județene Extraordinare a PSD Brăila în care au fost desemnați delegații la Congresul partidului din luna februarie 2020.