VIDEO - Mihai Tudose: Vot pentru PNL inseamna sfarșitul vieții, inseamna moartea in chinuri

Vicepreședintele PSD Mihai Tudose a declarat marți, la Romexpo, la evenimentul de lansare a programului de guvernare social-democrat, că un vot pentru PNL la alegerile parlamentare din 6 decembrie „înseamnă sfârșitul vieții, înseamnă moartea în chinuri”. El a făcut un apel la alegători să voteze orice altceva, dar nu PNL.

„PNL nu au niciun plan pe educatie, nu au niciun plan pe pandemie, niciun plan pe agricultura. De fapt, asta e planul. Valea Jiului, Paroseni si Mintia au plecat spre cele vesnice si importam energie electrica, se pregateste CEC-ul, pleaca Hidroelectrica si asa mai departe.

Planul cred ca e, de fapt, sa ne omoare pe toti ca incepem sa ii cam incurcam. Orice om are doua vieti. A doua incepe cand isi da seama ca nu are decat una. Eu cred ca 6 decembrie este momentul in care romanii trebuie sa constientizeze ca nu au decat o singura viata si o pot pastra si pot trai doar daca voteaza orice altceva decat PNL. Daca voteaza PSD, cu atat mai bine, dar fara PNL. Asta inseamna nu o alta viata, inseamna sfarsitul vietii. Inseamna moartea in chinuri, ca macar la asta ne garanteaza ca se pricep”, a declarat Mihai Tudose.