VIDEO Mii de oameni protesteaza in Beirut. Fortele de ordine au raspuns cu gaze lacrimogene. Nou bilant al deceselor provocate de explozii

Autoritatile libaneze au anuntat sambata dupa-amiaza un nou bilant al deceselor provocate de explozia de marti, 158, iar 21 de oameni sunt inca dati disparuti. In acelasi timp, in centrul capitalei devastate de deflagratie, aproximativ 7.000 de oameni protesteaza fata de felul in care Guvernul a gestionat situatia, iar fortele de ordine au raspuns cu gaze lacrimogene.