VIDEO Ministerul Transporturilor: Alte 350.000 de masti FFP2 au ajuns in Romania, cu o a doua cursa TAROM

Alte 350.000 de măşti FFP2 au ajuns în România, cu o a doua cursă TAROM, în urma unei achiziţii realizate din China de către mai mulţi parteneri asociaţi în campania "Donează pentru linia întâi", informează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor. Materialele sanitare vor fi distribuite spitalelor desemnate pentru gestionarea cazurilor confirmate cu noul coronavirus. Aeronava TAROM, de tipul BOEING 737-800 NG, care a aterizat joi pe aeroportul Otopeni, a realizat cursa în baza unui contract comercial în perioada 8-9 aprilie 2020, pe ruta Bucureşti - Almaty (Kazahstan) - Shenzhen (China) pentru a aduce 5 tone (circa 50 mc) de materiale sanitare necesare în lupta cu noul coronavirus (COVID-19). Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Acesta este al doilea zbor comercial de acest tip (full cargo) realizat de compania TAROM. Echipajul a fost format din zece persoane: şase piloţi comandanţi, doi tehnicieni şi doi supervizori responsabili cu siguranţa şi centrajul încărcăturii pe durata zborului. "După revenirea în ţară, venind dintr-o zonă galbenă privind răspândirea Covid-19, echipajul va intra în perioada de izolare obligatorie şi, ulterior, va putea să fie planificat pentru zborurile următoare. Sunt aşteptate şi alte transporturi de materiale şi echipamente sanitare efectuate de compania TAROM, care vor fi comunicate pe măsură ce se vor concretiza", se precizează în comunicat. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Compania TAROM are pregătite aeronave de pasageri de tip BOEING 737-800 NG pe care le poate converti (modifica interiorul prin scoaterea scaunelor) pentru a efectua zboruri de acest tip şi a transporta materiale sau echipamente. TAROM va răspunde prompt ori de câte ori va primi o solicitare pentru astfel de zboruri, având în vedere nevoia acută de materiale şi echipamente medicale atât de necesare în lupta împotriva răspândirii noului coronavirus (COVID-19). AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Gherasi, editor: Oana Tilică, imagine: Cătălin Soci, redactare video: Marilena Gheorghiță, montaj: Traian Arsenescu, editor online: Gabriela Badea) * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO