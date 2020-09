VIDEO Ministrul Dmytro Kuleba: Invatamantul cu predare in limba ucraineana la scolile romanesti a fost amanat pentru 2023

Învăţământul cu predare în limba ucraineană în şcolile româneşti a fost amânat pentru 2023, când noua lege a Educaţiei din Ucraina va putea fi implementată. Precizările au fost făcute marţi de ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, la o conferinţă de presă comună cu ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu. "Am discutat despre finalizarea negocierilor pe marginea protocolului de cooperare bilaterală în domeniul Educaţiei, care se derulează între ministerele de linie şi am convenit să încurajăm aceste discuţii. Dorinţa noastră este de a obţine maximul posibil pentru exercitarea drepturilor lingvistice ale persoanelor care aparţin minorităţii române din Ucraina şi de asemenea acest exerciţiu să se realizeze pentru toţi vorbitorii de limbă română din Ucraina, indiferent de cum aceasta este denumită", a spus şeful diplomaţiei române, Bogdan Aurescu. El a afirmat că a discutat domeniul Educaţiei "în detaliu" cu omologul său. "Am venit aici la Bucureşti să rezolv problemele în care avem viziuni diferite", a afirmat, la rândul său, ministrul ucrainean, potrivit traducerii oficiale. Referindu-se la Legea Educaţiei din Ucraina, el a amintit că, în momentul în care aceasta a fost adoptată, Comisia de la Veneţia a elaborat o serie de observaţii. "Ucraina a ţinut cont de aceste observaţii şi a pus în practică îndeplinirea lor. Noi nu planificăm să mai facem modificări asupra acestei legi ca să convină altor ţări, dar vă asigur că implementarea acestei legi se va face în aşa fel încât interesele Ucrainei şi în mod concret, în acest caz, interesele României să fie asigurate şi respectate", a spus oficialul ucrainean. Potrivit lui Dmytro Kuleba, "în conformitate cu legislaţia Ucrainei, învăţământul cu predare în limba ucraineană la şcolile româneşti a fost amânat pentru 2023". "Avem aproape trei ani la dispoziţie pentru a adapta şcolile implementării prevederilor legii", a punctat el. Totodată, acesta a spus că nu are informaţii privind închiderea şcolilor cu predare în limba română, de pe teritoriul ţării sale. Ministrul Dmytro Kuleba participă marţi la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române. AGERPRES/(A, AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)