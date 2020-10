VIDEO Ministrul Finantelor: Masurile pe care le-am luat in acest an, toate schemele de garantii, pot fi prelungite si in 2021

Comisia Europeana a transmis statelor membre o noua propunere de modificare si prelungire a cadrului temporar, ceea ce inseamna ca toate masurile luate in acest an si schemele de garantii pot fi prelungite si in 2021, a anuntat joi ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la finalul sedintei de Guvern.