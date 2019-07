VIDEO: Minor batut cu bestialitate de catre alti copii, care filmau intreaga scena. Imagini cu puternic impact emotional

Minor batut la Cugir

Un minor din Cugir a fost trântit la pământ, bătut și înjurat de către un grup de tineri. În timp ce îl agresau, copiii au filmat întreaga scenă.

Mai mult, printre cei care îl lovesc pe copilul lipsit de apărare se află și o fată. Videoclipul a fost făcut public, pe Facebook, de către mama minorului bătut.

„Sunt ore bune de când am primit acest video și încă nu am avut și probabil nu voi avea vreodată puterea sa îl privesc… Este vorba despre fiul meu Robert, care aseară a fost agresat, umilit și lovit cu sălbăticie de către acești… Off, oare cum aș putea sa ii numesc? Am reflectat îndelung și dupa ce am acționat dpdv legal am decis să îl postez… S-a întâmplat în Cugir, aseară în jurul orei 21….„ a scris pe facebook mama copilului bătut.

Atenţie, imagini care vă pot influenţa emoţional.



Sursa: Pagina de Transilvania

