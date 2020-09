VIDEO Mircea Geoana: La NATO suntem pregatiti pentru un posibil al doilea val al pandemiei

Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord este pregătită pentru un posibil al doilea val al pandemiei SARS-CoV-2 şi are un plan de sprijin al aliaţilor în caz de nevoie, a declarat, marţi, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană. Acesta a transmis un mesaj video pentru cei care participă la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române. "La NATO suntem pregătiţi pentru un posibil al doilea val al pandemiei şi de aceea am pus la punct şi am agreat un plan pentru a oferi sprijin aliaţilor, partenerilor noştri - un stoc de echipamente medicale, un fond de achiziţii pentru echipamente medicale, pentru a putea să fim pregătiţi în orice clipă pentru o eventuală situaţie mai dificilă", a afirmat oficialul. El a vorbit şi de priorităţile NATO în pandemie. "Principala prioritate aici, la NATO, a fost să fim siguri că această criză sanitară şi criză economică să nu se transforme într-o criză de securitate, că forţele noastre rămân vigilente şi că suntem gata în fiecare moment să apărăm toţi aliaţii, un miliard de cetăţeni, împotriva oricărei ameninţări şi asta facem în fiecare zi şi acest lucru este important", a punctat Mircea Geoană. AGERPRES/(A - autor: Oana Ghiţă, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)