VIDEO Mirel Radoi a dezvaluit cine a fost idolul sau din fotbal și unde a avut șansa sa il cunoasca

Mirel Rădoi a dezvăluit, joi la emisiunea „Marius Tucă Show” că idolul său din fotbal a fost Fernando Hierro, fostul fundaş şi căpitan al lui Real Madrid, pe care a avut ocazia să îl cunoască la un meci caritabil, anunță MEDIAFAX.

„Jucătorul care m-a impresionat cel mai mult şi am încercat să-l copiez era Fernando Hierro. Era căpitanul lui Real Madrid. Chiar am fost la un meci caritabil acum la Madrid şi chiar am jucat contra lui. Înainte de meci, i-am spus lucrurile astea pentru că el nu avea de unde să mă ştie pe mine. Chiar i-am spus Uite, eu eram suporterul Barcelonei, dar mă uitam după tine, ce mişcări face, cum ieşeai cu mingea la picior”, a afirmat Mirel Rădoi, joi la „Marius Tucă Show”.

Fostul fundaş nu i-a uitat nici pe jucătorii reprezentanţi ai României.

„Gică Popescu, în România. După aceea, Belodedici, cu care am jucat la Steaua. Din generaţia mea, Claudiu Niculescu a fost jucătorul care m-a impresionat foarte mult. Din colegii de la Steaua, răposatul Didi Prodan. Nu l-am prins la Steaua, dar l-am prins la echipa naţională”, a completat Rădoi.

Antrenorul naționalei crede că a luat decizia potrivită în ceea ce priveşte postul pe care a jucat.

„Nu cred că aş fi fost un bun atacant, nu eram jucătorul care să mă scoată tehnica din casă. Ca să glumim, driblam prin alunecare. Nu mă văd atacant, pentru că nu aveam demarcările”, a conchis Mirel Rădoi.