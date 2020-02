VIDEO Mirel Radoi a dezvaluit, la 'Marius Tuca Show', care sunt jucatorii indispensabili de la echipa nationala

Mirel Rădoi a dezvăluit, la „Marius Tucă Show” care sunt jucătorii indispensabili de la echipa naţională. Noul selecţioner crede că Tătăruşanu, Chiricheş, Nistor sau Stanciu nu pot lipsi de la prima reprezentativă, nici tinerii Ionuţ Radu, Răzvan Marin, Alexandru Cicâldău sau Ianis Hagi, anunță MEDIAFAX.

„Pot da câteva nume, începând cu cei doi portari. Tătăruşanu şi Radu nu vor lipsi. Nici Chiricheş, care e unul dintre cei mai importanţi jucători de la naţională. Mai departe, la fel, eu cred că un jucător ca Stanciu nu poate lipsi de la echipa naţională, pentru că arată o formă foarte bună, chiar dacă are nivelul lui de rătăcire la anumite declaraţii publice. Mai sunt Răzvan Marin şi Cicâldău, care nu pot lipsi. Nistor arată la fel, că trebuie să facă parte din echipa naţională. Chiar aseară mă uitam şi la Ianis Hagi. A jucat destul de bine, chiar dacă echipa a pierdut. După aceea, sunt şi alţii care pot apărea. Până acum, sigur mă pot opri la aceştia pe care i-am spus”, a declarat Mirel Rădoi, joi la emisiunea „Marius Tucă Show”.

Citește și: Izbucnire-fulger a lui Rareș Bogdan: Minciună sfruntată. PNL n-a scutit pe nimeni de taxe

Rădoi nu i-a uitat nici pe jucătorii esenţiali de la Astra. La echipa naţională ar putea reveni şi Gabriel Tamaş. Deşi a ajuns la 36 de ani şi a avut un conflict în trecut cu Rădoi, Mirel spune că nu va ţine cont de aceste lucruri.

„Budescu şi Alibec pot fi şi ei. Pot apărea Tamaş şi Săpunaru. Cu Tamaş am fost coleg, l-am şi antrenat. Din păcate, am fost cel care l-a dat afară. E un jucător cu personalitate, care din punct de vedere tactic ştie să stea în teren. Din punct de vedere fizic, are o talie destul de bună, dă cu capul bine. Asta se poate întâmpla la meciul cu Islanda, să avem multe faze când va trebui să respingă. Are şut de la distanţă, nu se sperie, e un jucător care ne poate ajuta. Până să vină această pauză, a fost unul dintre cei mai buni fundaşi centrali din România. Dacă va continua la fel, cu siguranţă că va fi prezent la echipa naţională”, a completat selecționerul naționalei.

Mirel Rădoi debutează la naţională pe 26 martie, contra Islandei, în barajul pentru EURO 2020.

Citește și: Lovitură pentru cei care locuiesc la bloc! Veți fi penalizați