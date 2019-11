VIDEO Miting in fața CSM: Oamenii iși arata sprijinul fața de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție și Adina Florea

Zeci de oameni au venit, sâmbătă, în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), spunând că au ieșit în stradă pentru a susține Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), pe Adina Florea și legea pentru răspunderea magistraților.

Circa 50 de persoane au venit cu steaguri și pancarte la protestul din fața CSM. Oamenii au spus că susțin SIIJ și își doresc să nu mai existe condamnări fără probe, „la comandă”.

Protestatarii au aduc coli de hârtie pe care au scris mesaje ca „Fără culoare ale SRI în justiție, fără plicuri galbene, judecata să se facă pe bază de probe și nu pe denunțuri dictate la comandă, denunțuri mincinoase, provocate de persoane certate cu legea” sau „Justiție dreaptă, justiție nepolitizată, susținem SIIJ și numirea d-nei Adina Florea la conducere. Cerem legea pentru răspunderea magistraților”.

„Principalul motiv pentru care am venit este că vrem magistrați, nu vrem aghiotanți. Vrem legi care să se respecte, vrem ca să nu se mai dea legi împotriva Constituției României. Susținem SIIJ și cerem legea răspunderii magistraților, pentru că nu poți să faci o ilegalitate și să dormi pe banii noștri (...) Pentru noi există lege, pentru ei, nu”, a spus unul dintre protestatari.

Mihaela Marinescu, unul dintre organizatori, a spus că își dorește ca Secția să fie lăsată să lucreze.

„Dorința asta așa, nici nu știu cum să o numesc, fanatismul asupra desființării nu-l înțeleg (...). Desființarea acestei secții ar însemna și o palmă dată acelora care au suferit foarte multe abuzuri, printre care mă număr și eu. Desființarea acestei secții ar însemna o reîntoarcere la stagiunea DNA 2012, adică am reîncepe cu cătușe, cu circ și cu niciun leu din prejudiciile imense anunțate nerecuperat. Secția să fie lăsată să lucreze, în primul rând. În al doilea rând, un alt motiv este faptul că acest interimat, în toate instituțiile cheie e acest interimat, Secția Specială are un șef și are un șef care e de drept șef, adică, doamna procuror Adina Florea care a dat un examen și l-a promovat. Piedicile astea puse, tergiversarea asta în mod nejustificat a numirii dânsei, nu trebuie să o voteze nimeni, pentru că nu suntem în SUA, să votam procurorul. Procurorul se numește și se numește de data aceasta chiar foarte corect, prin concurs. Deci nu e un procuror venit de la judecătorie și numit direct într-o funcție cum au mai existat cazuri în istoria recentă”, a spus Marinescu.

De-a lungul timpului, SIIJ a fost subiect de scandal în spațiul public, iar CSM nu a reușit, după mai multe încercări, să o valideze pe Adina Florea la conducerea Secției.