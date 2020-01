VIDEO Moise Guran, dupa intrarea in politica: 'Trebuie sa am o discutie si cu cei de la PLUS, pentru ca eu vreau sa ma inscriu in USR-PLUS'

Fostul jurnalist Moise Guran a anunţat, miercuri seară, că se alătură USR-PLUS. "(...) de fapt, m-aş fi înscris în USR PLUS, dar acest partid nu există,(...), vreau să mă înscriu în USR, dar trebuie să am o discuţie şi cu cei de la PLUS, pentru că eu vreau să mă înscriu în USR-PLUS", a afirmat el.

"Am decis să renunţ la cariera mea de jurnalist definitiv, nu există o altă formă de a renunţa la jurnalism, în momentul în care intri în politică nu există cale înapoi, pentru că am comentat suficient de pe margine şi pentru că eu consideră că următorii patru ani sunt esenţiali pentru noi cei care am fost în stradă, cei care am vrut să apărăm democraţia şi care am vrut să dăm un alt curs acestei ţări", a afirmat Moise Guran, într-o conferinţă de presă susţinută împreună cu Dan Barna.

El a spus că s-a străduit, ca jurnalist, să influenţeze în bine modul în care românii gândesc critic, să facă educaţie de masă, educaţie democratică.

"Am venit în USR-PLUS, de fapt, m-aş fi înscris în USR PLUS, dar acest partid nu există, şi ca să anticipez răspunsul la o foarte probabilă întrebare, vreau să mă înscriu în USR, dar trebuie să am o discuţie şi cu cei de la PLUS, pentru că eu vreau să mă înscriu în USR-PLUS. Iar în momentul în care am venit aici am venit să mă asigur că cei de la USR vor să facă un singur partid cu cei de la PLUS. Această alianţă aşa cum va intra ea în alegeri, USR-PLUS, va trebui să guverneze România", a precizat el.

Moise Guran a mai spus că o perioadă nu se va înscrie nici în USR nici în PLUS, va lucra cu ambele echipe.