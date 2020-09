VIDEO Moment emotionant in timpul protestelor din Belarus. Un barbat o cere in casatorie pe iubita lui

O cerere inedita in casatorie a avut loc in timpul protestelor din Belarus, cand un barbat a decis ca este momentul potrivit sa o ceara de sotie pe iubita lui. Cei doi tineri participau la manifestatii cand, din senin, barbatul s-a asezat in genunchi, a scos o cutie cu un inel de logodna si a pus marea intrebare.