VIDEO Momente violente intre protestatari si fortele de ordine in Belarus. O femeie este puternic lovita in cap cu picioarele de unul dintre agenti

Noaptea trecuta, in capitala Minsk si in alte 19 orase au fost proteste de strada, dupa ce Comisia Electorala a anuntat ca Aleksandr Lukasenko a castigat - pentru a sasea oara - alegerile prezidentiale, cu peste 80% din voturi. Unul dintre oamenii aflati la protest au surprins momentul in care un agent OMON, Unitatea de Politie pentru Situatii Speciale a Rusiei, loveste cu putere o femeie aflata la pamant cu picioarele in cap.