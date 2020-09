VIDEO - Monica Anisie a RABUFNIT din nou: Am facut eforturi extraordinare. Ni se imputa noua lucruri care nu s-au intamplat 20 de ani

După ce s-a plâns vineri că nu mai înţelege nimic din ceea ce se întâmplă în jurul său, întrucât ”toată lumea critică, nimeni nu vine cu soluţii” legat de începerea anului școlar, ministrul Educației, Monica Anisie, a avut duminică o nouă plângere: li se reproșează actualilor guvernanți ce nu s-a făcut în 20 de ani în educație. Ea a făcut un apel la întreaga societate să nu politizeze educația.

„As vrea sa fac un apel la intreaga societate sa punem umarul cu totii la revenirea copiilor la scoala (...) Fac apel la toata lumea sa incetam sa politizam in vreun fel educatia in aceste momente, este nevoie de intreaga societate, de responsabilitatea noastra a tuturor, e nevoie sa fim impreuna. Daca suntem impreuna putem face educatie, lasand deoparte toate implicatiile politice, vor reusi sa avem in spatiul scolii copiii in siguranta, cadre didactice pregatite sa desfasoare activitati didactice”, a declarat Monica Anisie.

„Vreau sa va spun ceva, ni se imputa nou acum lucruri care nu s-au intamplat 20 de ani in educatie. Vreau sa fim foarte clari. In aceste momente in care epidemia a aparut in toata lumea, acum avem o radiografie clara a sistemului de educatie si a ceea ce s-a intamplat in educatie in toti acesti ani. Trebuie sa fim realisti, trebuie sa privim lucrurile asa cum sunt, sa ni le asumam si sa gasim solutii punctuale acolo unde trebuie sa intervenim. In cateva luni de zile, desi e pandemie, Ministerul Educatiei a facut eforturi extraordinare si colegii mei din minister, si colegii din inspectorate si cadrele didactice”, a mai declarat ministrul.