VIDEO Monica Anisie anunța ca studenții nu revin la cursuri: 'Majoritatea rectorilor au decis sa continue invatarea in sistem online'

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a afirmat, miercuri seara, că cele mai multe universităţi au decis ca de la 1 octombrie cursurile să aibă loc în sistem online, precizând că şi acolo au fost impuse anumite măsuri pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus, potrivit news.ro.

Monica Anisie a fost întrebată, la Realitatea Plus, şi ce măsuri se vor lua în legătura cu începerea anului universitar.

“Acolo este vorba despre autonomie universitară, însă prin ordinul comun am dat nişte reguli şi acolo, reguli de respectare a unor măsuri pentru a preveni îmbolnăvirea. Am dat aceste măsuri, vor mai veni şi alte clarificări până la momentul 1 octombrie, când vom deschide anul universitar, însă, din ceea ce am discutat cu rectorii, majoritatea au decis să continue învăţarea în sistem online pentru studenţi”, a declarat ministrul Educaţiei.