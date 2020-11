VIDEO N-a lipsit mult sa fie inghitite de o balena. Scena ireala si modul cum au scapat cele doua aventuriere

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat statul roman in urma plangerii formulate de doi detinuti, un cetatean roman si un cetatean moldovean, care au reclamat ca nu au primit in inchisoare hrana fara carne de porc desi isi declarasera credinta musulmana, a anuntat marti instanta europeana.

Ministrul Justitie, Catalin Predoiu, a declarat marti, 10 noiembrie, ca in ceea ce priveste extradarea lui Alexander Adamescu, fiul fostului om de afaceri Dan Adamescu, acuzat de mituirea mai multor judecatori de la Tribunalul Bucuresti, aceasta este tergiversata de avocatii milionarului.

Milionarul Dragos Savulescu, condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul Retrocedarilor ilegale de pe litoral, dar si fosta sefa DIICOT, Alina Bica, ce are de executat o condamnare la patru ani de inchisoare, au descoperit protectia instantelor din Italia in fata cererilor de extradare venite din partea autoritatilor de la Bucuresti.