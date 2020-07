VIDEO - Nelu Tataru a scapat porumbelul: Nu sunt 994 de noi bolnavi COVID-19 așa cum a informat GCS, pentru ca o parte sunt cei deja internați

Grupul de Comunicare Strategică a informat, marți, că în ultimele 48 de ore „au fost înregistrate alte 994 noi cazuri de îmbolnăvire”. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a făcut marți o declarație din care reiese că GCS a greșit când a trimis informarea zilnică.

„Suntem într-un moment pandemic, de creștere progresivă a numărului de cazuri, vom avea doua saptamani dificile pentru a putea reimpune acele masuri de carantina, izolare in spital, izolare la domiciliu. In functie de respectarea acestor norme vom putea vedea evolutia in perioada urmatoare. Repet, vom avea doua saptamani destul de grele, munca asidua, atat la nivelul DSP cat si la unitatile sanitare”, a spus ministrul Nelu Tătaru.â

Întrebat de reporteri explicit despre cele 994 de noi cazuri, ministrul a spus: „Sunt si testarile pentru cei internati, sunt si pentru cei care vor sa plece in concediu si-si fac acele testari la cerere”. Astfel, în raportare sunt incluse și testările pentru persoane deja bolnave aflate în spital, deci nu sunt noi cazuri COVID-19.