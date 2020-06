VIDEO - Nelu Tataru acuza lupte politice crancene in ministerul Sanatații: 'Sunt un ambițios'

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat marți, în plenul Camerei Deputaților, la dezbaterea moțiunii simple împotriva sa, că în minister se dă „o luptă acerbă” pe funcții.

„In ultima luna se da o lupta acerba pentru schimbarea unei structuri perdante si nefunctionale. Sa stiti ca nu este usor, au inceput denigrarile, articolele in ziare, au inceput de toate. Dar sunt un ambitios”, a zis ministrul Sănătății. El a indicat că într-un spital din Moldova, controlat de PSD, „ceapa e mai importanta decat aspirina”. Tataru a adaugat, legat de solicitarea de a-si da demisia de onoare, ca tocmai pentru ca are onoare nu poate demisiona acum in timp ce inca exista pericol epidemic.

Moţiunea intitulată "Sănătatea românilor nu este firmă de pompe funebre" va fi votată miercuri. Textul moţiunii a fost prezentat în plen de deputatul PSD Georgeta Holban.

Deputaţii social-democraţi, semnatari ai moţiunii simple, solicită demisia ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru, motivând că "se ocupă de tunuri, vânzări de mască fără bon, numiri controversate în Consiliile de Administraţie de la Unifarm sau Antibiotice Iaşi".

"Sănătatea românilor este sau ar trebui să fie pe primul loc în lista de priorităţi a oricărui guvern, a oricărui administrator pus să gestioneze un sistem de care depinde viaţa şi bunăstarea noastră, a tuturor. Din păcate, actualul Guvern a însemnat o listă interminabilă de eşecuri, minciuni şi inactivitate în domenii cheie. 'Sănătatea nu este prioritate' - ne spune ministrul PNL de la Finanţe. Tot din păcate, deşi nu ne aşteptam să fie altfel, s-a confirmat că un domeniu atât de tehnic precum sănătatea şi atât de important reprezintă unul din marile eşecuri ale Guvernului PNL cu costuri grave şi de neimaginat, cu repercusiuni asupra tuturor cetăţenilor României. După ce fostul ministru al Sănătăţii a vrut să 'privatizeze' sănătatea, actualul ministru PNL al Sănătăţii se ocupă de 'tunuri', 'vânzări de mască fără bon', numiri controversate ale unor oameni în Consiliile de Administraţie de la Unifarm sau Antibiotice Iaşi, care să se ocupe doar de alte 'tunuri', gen livrarea de etichete pentru medicamente sau măşti la suprapreţ", se arată în textul moţiunii simple.