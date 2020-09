VIDEO Nelu Tataru avertizeaza: 'Ne așteptam și la valul doi de infectari. Gripa sezoniera va șubrezi organismul'

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, avertizează asupra pericolului la care este expusă țara noastră asupra valului doi de infectări. În acest sens el a dat exemplul gripei spaniole, în care al doilea val a fost mult mai devastator decât primul. Ba mai mult, oficialul atrage atenția că gripa sezonieră va șubrezi corpul uman.

„Haideți să terminăm valul unu. În general orice pandemie a mers pe durata unui an sau un an și jumătate spre doi. Dacă ne amintim de gripa spaniolă au fost patru valuri, iar al doilea a fost mai important ca primul. Totuși vorbim de 100 de ani distanță și cred că am evoluat noi ca omenire și ca activitate medicală.

Ne așteptăm și la valul doi de infectări, dar el depinde foarte mult de valul unu.

Gripa sezonieră va șubrezi organismul. În contextul în care pregătim această toamnă avem acele 3 milioane de vaccinuri, iar din informațiile noastre sunt cumpărate deja 500.000 de vaccinuri. Recomandarea este să ne vaccinăm, mai ales cei care sunt în grupele de risc. Măcar să facem vaccinul pentru bolile pentru care putem”, a declarat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, la postul Digi24.