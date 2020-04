VIDEO Nelu Tataru se contrazice flagrant: neaga varianta trimiterii persoanelor de peste 65 de ani in izolare in hoteluri

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat săptămâna trecută, la Realitatea Plus, întrebat dacă s-a gândit la carantinarea tuturor persoanelor de peste 65 de ani: „Ne-am gandit efectiv si la niste metode sa ii ducem intr-un hotel, sa ramana într-o camera cu tot confortul in care sa vina cineva si stea sa aiba grijă de ei. Ne-am gandit si la asta dar rămâne în funcție de evoluție (...) daca trebuie protejati ca nu-si mai gasesc linistea nici in casele lor, atunci aceste spatii le vom gasi in hoteluri”.

Nelu Tătaru si-a schimbat radical afirmatiile. Întrebat luni, la Digi24, despre ipoteza mutării persoanelor de peste 65 de ani din familiile lor, ministrul Sănătății a acuzat „site-uri” că i-ar fi atribuit o afirmatie neadevărată.

„Am văzut site-uri dând oarecum, spunând că ar fi fost varianta mea, că persoane de peste 65 de ani, că au fost afectate COVID sau nu, vor fi duse în spaţii. Nu. Ne gândim, în schimb, ca în următoarea perioadă, în funcţie de saturarea spitalelor suport, ca cei asimptomatici sau cu simptome uşoare să poată trece în nişte zone-tampon, tocmai în contextul ca să nu afecteze sau să nu infecteze persoanele aflate la domiciliu sau persoane peste 65 de ani. Şi atunci, până la un teste negativ pot şi duse în anumite spaţii-tampon”, a declarat Nelu Tătaru.

