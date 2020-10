VIDEO Nicusor Dan, acuzatii la adresa Gabrielei Firea: Ar fi pus piedici unor investitii - 'E o persoana conflictuala'

Nicuşor Dan şi Ludovic Orban au oferit un interviu comun la România TV, televiziune care i-a criticat dur în campanie şi pe care au acuzat-o că pune umărul la campania Gabrielei Firea. Primarul ales al Capitalei afirmă că nu îl preocupă Gabriela Firea, însă aceasta ar fi pus piedici unor investiţii guvernamentale.

"Dacă vrei să ai un parteneriat, eşti tu însuţi serios în relaţia asta. Am fost la Ministerul Transporturilor şi mi s-a spus că Primăria Capitalei nu a dat certificatul de urbanism pentru a se putea începe o investiţie la Gara de Nord. De asemenea, în ultimele săptămâni de finalizare a metroului a refuzat să oprească circulaţia tramvaiului 41. A fost o relaţie complicată. În general domnia sa e o persoană conflictuală, chiar dacă domnia sa spune că vrea să se înţeleagă bine cu toată lumea. Acum că s-a terminat campania nu am foarte multe de comentat. Nu a fost cea mai veselă şi cea mai fericită campanie, au fost foarte multe minciuni care s-au spus în spaţiul public. Nu am reuşit să avem o dezbatere. Principala mea preocupare este să transmitem bucureştenilor care sunt aşteptările pe marile probleme, care sunt termenele realiste şi cum putem să lucrăm împreună", a declarat Nicuşor Dan.