VIDEO Nicusor Dan dezvaluie cum i-a venit ideea sa infiinteze Salvati Bucurestiul: 'Videanu a vrut sa faca patru blocuri in fata Ateneului'

Nicuşor Dan a dezvăluit, în cadrul unui interviu luat de Andi Moisescu, că în 2006, pe vremea când Adriean Videanu ocupa funcţia de primar general al Capitalei, voia să construiască patru blocuri în faţa Ateneului Român, pe locul în care astăzi se află o parcare.

Primarul ales al Capitalei a mai mărturisit că aşa i-a venit ideea de a înfiinţa Asociaţia Salvaţi Bucureştiul.

"În 2006, primarul de atunci a vrut să pună patru blocuri în faţa Ateneului, în parcarea pe care o avem acum în faţa ateneului. El a zis: "Parcarea asta e urâtă în faţa ateneului, o punem în subteran. Dar ce te faci că trebuie să ai nişte intrări în subteran şi alea sunt urâte. Le mascăm cu nişte turnuri". Domnul Videanu era primar atunci.

Eu am fost la meeting, eram vreo 200 de oameni care am constituit un grup civic, care a funcţionat mai mult pe internet.. era o lume prea diversă, nu se lega şi atunci am înfiinţat în 2008 "Salvaţi Bucureştiul", cu gândul să avem acţiuni foarte clare. Am şi scris un raport "Bucureştiul în dezastru urbanistic" şi aşa am câştigat atenţia presei", a spus Nicuşor Dan.

De asemenea, Nicuşor Dan a mai declarat că bicicletele şi trotinetele ar putea fi o alternativă reală pentru fluidizarea traficului şi a prezentat soluţiile lui pentru a găsi spaţii pentru piste în Bucureşti.

"Sunt un mare fan. Nu e o chestiune de distracţie, ci e una care rezolvă mobilitatea. Sunt mulţi oameni care ar face asta şi pentru că ajung mai repede. Trebuie să existe piste de biciclete care să fie separate şi de pietoni şi de traficul auto. Spaţiul pentru pistele de biciclete e în strânsă conexiune cu locurile de parcare şi asta e una din problemele cele mai mari. În momentul de faţă, multe din benzile marilor bulevarde sunt ocupate de maşini parcate legal.

Pentru ele trebuie găsită o altă alternativă ca să parcheze legal puţin mai departe. Există contracte cu privaţi care au deja alte parcări, cum sunt marile centre comerciale, ale căror parcări sunt, multe din ele, trei sferturi goale. Există posibilitatea de resistematizare a străduţelor mici, trebuie să ridicăm 50-60 de mii de maşini abandonate pe domeniul public. Când le ridicăm pe astea vom avea locuri de parcare suplimentare. Şi, de asemenea, avem o altă soluţie construcţia de parcări", a adăugat primarul ales al Bucureştiului.

În acelaşi interviu, Nicuşor Dan a povestit cum făcea el comerţ cu mohair în anii '90.

"În anul 1991 am fost în Turcia, de două ori la Istanbul, pe vremea când se făcea comerţ. Prima dată am cumpărat blugi şi toate astea şi mi-am dat seama că cel mai bine merge mohairul. Fetele croşetau pulovere din mohair şi a doua oară am venit cu vreo şase saci de mohair. Am câştigat vreo 400-500 de dolari. Împreună cu un prieten am cumpărat o maşină. Asta se întâmpla în 1991 sau 1992", a spus Nicuşor.