VIDEO Noi inregistrari cu scenele brutale de la protestele din centrul Minskului. Femei lovite, trase par si aruncate in duba politiei

Autoritatile din Belarus au arestat zeci de femei care participau la o adunare pasnica in centrul Minskului, fiind nemultumiti de violentele politiei si a fraudei electorale. In online au aparut numeroase videoclipuri in care se vede cum femeile sunt bruscate, impinse, trase de par, aruncate in duba politiei si mutate dintr-un loc in altul cu forta.