VIDEO - Nou atac la PSD in ședința de Guvern: Ludovic Orban a pus tunurile pe 'baroni și baronași'

Premierul Ludovic Orban a declarat joi în ședința de Guvern că „baroni și baronași, cei mai mulți roșii” nu și-au făcut treaba în privința conectării cetățenilor la rețelele de apă și canalizare.

Ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș, i-a spus premierului că a adus o notă de informare privind situația proiectelor de alimentare cu apa si canalizare. „Spuneti in romaneste, 2.5 milioane de romani nu beneficiaza de conectare la reteaua de apa si canalizare din cauza unor baroni si baronasi cei mai multi rosii care nu au vrut sa realizeze aceste proiecte sau cel putin cat au avut guvernarea nu au fost in stare sa rezolve niciuna din problemele care exista in derularea acestor proiecte”, a zis Orban.

„Asa reise din statistica si din evidentele pe care le avem”, a confirmat ministrul.

