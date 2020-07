VIDEO O alta vedeta blocata de pandemie: 'Mi-e dor de țara, mi-e dor de familie, de publicul meu drag'

Adriana Antoni este printre vedetele pe care pandemia a prins-o în afara țării, în America. Artista a pățit la fel ca și cântăreața Lora, care este încă blocată în Bali, și Monica Tatoiu care abia a reușit să revină în țară din Reunion după luni de zile de încercări nereușite de a se reîntoarce acasă. Și Adriana Antoni a avut nenumărate tentative de a reveni în țară și și-a reprogramat de câteva ori zborul. În final, vedeta spune că pe data de 17 iulie va ajunge din nou acasă.

“Mi-e dor de țară, mi-e dor de familie, de publicul meu drag. Pandemia mi-a dat toate planurile peste cap. Nu am crezut în viața mea vreodată că va fi atât de complicat să ajung înapoi acasă. Mi s-a anulat zborul de 3 ori. Într-un final, trebuia să fiu pe 2 iulie în România, dar așa cum știți pe 1 iulie Comisia Europeană a luat decizia de a interzice accesul călătorilor din America, Brazilia și Rusia în țările din Uniunea Europeană. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că am găsit o variantă și mă pot întoarce cu un zbor pe 17 iulie. Am evenimente începând cu luna august și sper din tot sufletul să se relaxeze mai mult situația actuală asa cum trebuia de la 1 iulie, astfel încât să putem avea mai mult de 20 de persoane în interior, versus 50 în exterior, la evenimentele private, asa cum e în prezent. Abia aștept întâlnirea cu publicul meu. În perioada pandemiei am compus multe melodii noi pe care îmi doresc să le dăruiesc fanilor, așa cum am făcut cu poezia pe care am dedicat-o cadrelor medicale, sub numele “Soldații noștri” Deci, cum ajung acasă voi avea mult de lucru în studio, și filmări pentru videoclipuri noi”, a mărturisit Adriana Antoni.

Cântăreața Lora este și ea blocată în Bali din cauza pandemiei încă din luna martie. Artista spune că are bilet de avion de întoarce acasă pentru a doua parte a lunii iulie. Luni de zile departe de casă a îndurat și Monica Tatoiu, blocată în Insula Reunion, în sudul Africii. Femeia de afaceri a reușit să revină în România la începutul acestei luni.