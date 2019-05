VIDEO - O balena spion aparținand Rusiei a fost descoperita in apele teritoriale norvegiene

Un pescar norvegian a dat alarma dupa ce a descoperit o balena care avea un comportament ciudat in preajma ambarcatiunilor de pescuit. Banuiala lui s-a dovedit intemeiata, mamiferul marin avand un ham atasat foarte strans de corpul sau, scrie ziare.com.

Expertii din marina norvegiana cred ca balena alba a fost antrenata de marina rusa ca spion, arata The Guardian.

Pescarul Joar Hesten, care isi avea barca in apropiere de satul Inga, a povestit ca balena pur si simplu a inceput sa hartuiasca ambarcatiunile.

Pescarul a relatat presei din Norvegia ca balena ar fi prins plasele de pescuit si ar fi inceput sa le traga in larg. A inceput sa inoate printre barci si, atunci cand s-a apropiat, pescarii i-au zarit hamul, care intre timp a fost indepartat. De acesta, de productie ruseasca, putea fi atasata o camera GoPro, care insa nu a fost gasita, arata si BBC.

In plus, Hesten a mai povestit ca balena parea invatata cu oamenii, domesticita.

Expertii norvegieni cred ca aceasta nu a fost scapata de oamenii de stiinta rusi, ci ca ar fi fost antrenata de marina Moscovei.

De altfel, Audun Rikardsen, biolog marin norvegian, a declarat ca rusii au avut in captivitate balene, care ar fi fost eliberate, dar ca omologii sai rusi i-au spus ca nu au nimic de-a face cu aceasta, care, cel mai probabil, ar fi fost antrenata de marina ruseasca.

In anii '80, in perioada Rusiei sovietice, au fost recrutati delfini in scopuri militare. S-a renuntat insa la program in anii '90. Totusi, Moscova ar fi reluat programul recent, folosind balene, foci si delfini. Focile ar fi preferate pentru profesionalismul si docilitatea lor.