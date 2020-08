VIDEO O nava de salvare incearca sa ajute 130 de refugiati, in mijlocul Mediteranei, in timp ce statele europene ii ignora. "Am privit socati, barca de cauciuc era incredibil de aglomerata"

O nava de salvare finantata de artistul stradal Banksy, la bordul careia se afla 89 de refugiati salvati, este aproape de a declara stare de urgenta in mijlocul Mediteranei, in conditiile in care autoritatile europene refuza sa le acorde ajutor. Nava salvgardeaza in acelasi timp o barca de cauciuc cu alti 130 de refugiati, printre care multi sunt raniti si extenuati.