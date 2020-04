VIDEO O vedeta a muzicii a incetat din viața: Melodiile sale au fost fredonate de milioane de romani

Starul soul Bill Withers, celebru pentru hituri ca „Ain't No Sunshine", „Lovely Day" şi „Lean On Me", a murit la vârsta de 81 de ani, din cauza unor complicaţii cardiace, a anunţat familia într-un comunicat, potrivit MEDIAFAX.

Withers a compus şi înregistrat alte câteva mari hituri, precum „Use Me" şi „Just the Two of Us".

De-a lungul carierei a primit trei premii Grammy şi a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2015.

Născut William Harrison Withers Jr în 1938, artistul a petrecut nouă ani în marina americană înainte de a se lansa în muzică. După ce s-a mutat în Los Angeles, în 1967, a lansat albumul „Just As I Am", care a inclus hitul „Ain’t No Sunshine", pentru care a primit primul Grammy din carieră.

„Lean on Me", influenţat de muzica gospel şi imnurile bisericeşti, a fost primul şi singurul său hit plasat pe primul loc în topul Billboard.

În 2009, a fost lansat un documentar, „Still Bill", care a explorat motivele pentru care acesta a părăsit prematur industria muzicii, în 1985.