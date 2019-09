VIDEO Oferta lui Meleșcanu pentru ALDE: Congres dupa prezidențiale și alianța politica cu PSD. Vrem sa stam 10, 20 de ani in opoziție?

Președintele Senatului, Teodor Meleșcanu, a declarat joi la Parlament ca in opinia sa este nevoie de un Congres ALDE dupa alegerile prezidentiale in care probabil vor fi mai multe candidaturi la sefia partidului cu un program despre viitorul partidului. In opinia lui Melescanu, ALDE are de ales intre alianta cu PSD si opozitie pe 10-20 de ani.

„În acest moment ALDE se confrunta cu o problema delicata. Trebuie sa intelegem ca ALDE nu este un partid pe persoana fizica, ALDE este o echipa de oameni care la nivel central si la nivelul judetelor au contribuit la scorul din 2016 si care ne-au permis intrarea in Parlament. Daca se doreste sa se faca ceva, primul lucru care trebuie e consultarea cu liderii judeteni.

Nu consider ca acum este cel mai bun moment pentru Congres, ne aflam in campanie electorala. Este absolut necesar, ALDE are nevoie de un proiect politic, ce se va intampla cu noi dupa locale si parlamentare. Eu nu cred că este util acum un Cognres, cea mai buna solutie pe care o vad este ca la nivelul judeteleor oamenii sa isi stabileasca prioritatile (...) Esential e sa avem un program politic, sa stim ce vrem. Sa stabilim unde mergem. Vrem sa stam in opozitie 10, 20 ani sa ne solidificam sau vom intra intr-o alianta politica?

Este Tariceanu cea mai pregatita persoana sa conduca ALDE? Asta nu e problema mea. Problema care se pune este cea a viziuniia pe care o au membrii de partid. Sa urmeze o discutie descghisa, in care sa avem un program prezentat, s-ar putea sa fie mai multi candidati, fiecare cu programul lui si sa alegem pana la urma prin majoritate care este cea mai buna cale pe care sa o urmam.

Pe ce motiv s-a iesit de la guvernare? Poate sa ne spuna cineva? In Delegatia Permanenta am crezut cu totii, inclusiv eu, ca aceasta iesire este prefata prezentarea candidaturii dlui Tariceanu la prezidentiale. Daca a renuntat la candidatura, care este motivul, de ce nu putem sa mergem inainte in continuare cu programul de guvernare din 2016 care a fost sustinut masiv de electorat? Trebuie sa invatam sa ne respectam cuvantul dat. Este opinia mea si a multor colegi, nu pot sa va spun daca este o majoritate.

Citește și: SURSE Aripa Tăriceanu joacă la rupere: Elefantul din cameră nu e Ponta!