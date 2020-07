VIDEO Orban: Am transmis un mesaj de concentrare, mobilizare si responsabilitate institutiilor implicate in batalia impotriva epidemiei de coronavirus

Premierul Ludovic Orban a declarat că a transmis, la videoconferinţa cu prefecţii, un mesaj "de concentrare, de mobilizare, de responsabilitate" instituţiilor care sunt implicate "în bătălia împotriva epidemiei de coronavirus". "Am organizat o videoconferinţă cu prefecţii cu toate instituţiile statului care sunt implicate în bătălia împotriva epidemiei de coronavirus. Am dat un mesaj de concentrare, de mobilizare, de responsabilitate. Am solicitat fiecărei instituţii să fie prezentă cu toate efectivele disponibile în prima linie a bătăliei, să se organizeze eficient, prefecţilor le-am cerut să facă operative zilnice (...) pentru a lupta eficient contra răspândirii virusului, pentru a sancţiona toate încălcările de la regulile de protecţie şi, de asemenea, pentru a dispune toate măsurile pentru a face faţă oricărei provocări", a declarat Ludovic Orban, vineri, la finalul unei videoconferinţe cu prefecţii şi şefii instituţiilor de linie, desfăşurată la Ministerul Afacerilor Interne. El a precizat că a solicitat o atenţie sporită în ce priveşte transportul public, inclusiv cel între localităţi, precum şi transportul efectuat pentru angajaţi de unele companii. AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei)