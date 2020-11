VIDEO Orban: Avem in evaluare posibile masuri; Romania nu se afla in situatia altor tari

Premierul Ludovic Orban a declarat, duminică, la Arena Naţională, că România nu se află în situaţia altor ţări europene care au impus restricţii ca urmare a creşterii dramatice a numărului de cazuri de coronavirus, însă a subliniat că "avem în evaluare posibile măsuri". Prezent duminică la Arena Naţională, unde a fost amenajat un call center al DSP Bucureşti, Orban a fost întrebat de jurnalişti dacă vor fi luate măsuri suplimentare de către autorităţi. "CNSU se întruneşte de regulă luni, pentru actualizarea săptămânală a situaţiei cu ţările şi pentru, eventual, adoptarea altor măsuri care sunt necesare. Avem în evaluare posibile măsuri. Dacă vom lua vreo decizie suplimentară o vom face publică (...) Deocamdată, v-am zis, suntem în analiza efectelor măsurilor pe care noi deja le-am luat la prelungirea stării de alertă", a spus Orban. Premierul a subliniat că România nu se află în situaţia altor ţări ca număr de infectări. "Măsurile luate de diferite ţări europene au fost luate în urma unei creşteri dramatice a numărului de cazuri. România, de exemplu, nu se află în situaţia altor ţări ca număr de infectări şi mai ales ca ritm de creştere a numărului de infectări zilnice. Noi am prevăzut astfel de măsuri. Uitaţi-vă ce măsuri a luat Germania, să închidă restaurantele, teatrele. Noi am închis peste tot unde s-a depăşit rata de trei la mie aceste activităţi. Noi am interzis încă de la prelungirea stării de urgenţă evenimentele private de tip nunţi, botezuri, mese festive şi alte activităţi care adună foarte multă lume la un loc şi unde nu se respectă regulile de protecţie sanitară. Noi am luat astfel de măsuri, numai că măsurile sunt condiţionate de depăşirea unui anumit indice de răspândire a virusului în cadrul comunităţii (...) Deci, noi avem astfel de măsuri în vigoare. Sigur că multe sunt prezentate ca... lockdown - acum e termenul la modă. Nu este! Lockdown este, de exemplu, ce a făcut Israelul, care a închis toate activităţile nenecesare, a introdus restricţii de circulaţie. Şi în materie de restricţii de circulaţie s-au introdus în trei ţări restricţii de circulaţie, dar noaptea s-au introdus, după ora 22,00 şi, evident, acolo unde într-adevăr a existat o creştere foarte mare a numărului de cazuri", a subliniat premierul. În legătură cu situaţia din Bucureşti, Orban a precizat că va fi efectuată o evaluare a măsurilor care au fost adoptate în urmă cu aproape două săptămâni. AGERPRES / (A - autor: Eusebi Manolache, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea)