VIDEO Orban, catre investitorii austrieci: Va puteti bizui pe un parteneriat cu Guvernul

Premierul Ludovic Orban le-a transmis, miercuri, investitorilor austrieci că se pot baza pe un parteneriat cu Guvernul României pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri prietenos în care autorităţile statului să vină în sprijinul unui mediu de afaceri benefic pentru ambele părţi. Prezent la evenimentul "Celebrating 70 Years", organizat de Ambasada Austriei în România, cu prilejul marcării a 70 de ani de la deschiderea, în ţara noastră, a secţiei comerciale Advantage Austria Bucureşti, premierul a subliniat că Austria a fost un deschizător de drumuri, de investiţii străine în Romania, fiind printre primele ţări care au venit în ţara noastră, în 1990, cu mult curaj. "Infrastructura de transport are nevoie de companii serioase care să o modernizeze. (...) Primul tronson de autostradă care traversează munţii este realizat de o firmă austriacă. (...) Deşi Austria nu este o ţară foarte mare, cred că are aproape 12% din investiţiile străine realizate în Romania după anii '90, un procent extrem de mare. Cred că este pe locul 3 ca şi investiţii în România, după Germania, de exemplu, care e o forţă economică, după Olanda care beneficiază de multe companii cu capital american. Volumul schimburilor comerciale plasează Austria pe locurile cele mai importante", a declarat premierul în cadrul reuniunii. Potrivit acestuia, volumul schimburilor comerciale, de peste 4,2 miliarde anual, arată o legătură economică extrem de puternică între Austria şi România şi, "ceea ce este interesant este că foarte multe dintre companiile austriece sunt companii de top" - exemple fiind OMV, BCR-ul, companii din transporturi, din asigurări, din diferite servicii, companii care au arătat de-a lungul timpului că, după momentul în care au venit în România, nu au mai plecat. "În ceea ce ne priveşte pe noi, ca şi Guvern, îmi place să spun lucruri simple: oricine investeşte în România îşi asumă nişte riscuri, aduce nişte bani pe care în cea mai mare parte îi împrumută, că nu vine cu banii de acasă, îşi asumă riscuri şi răspunderi, generează locuri de muncă, generează valoare adăugată, creează, la urma urmei, prosperitate. Din punctul meu de vedere, orice investitor trebuie tratat cu ospitalitate şi cred că ospitalitatea ar trebui să fie un brand românesc pentru că, literalmente, românii sunt ospitalieri şi foarte prietenoşi, şi trebuie trataţi cât se poate de prieteneşte pentru că, la urma urmei, riscă pe banii lui şi încearcă să genereze capacitate de producţie sau un sistem de furnizare de servicii care ajută până la urmă ţara în care este localizată investiţia respectivă", a explicat Orban. El a dat asigurări că Guvernul tratează investiţiile austriece "cu maximă seriozitate". "În general, managerii companiilor austriece ştiu că avem un sistem de comunicare, să ne întâlnim periodic oricând sunt probleme importante de discutat. (...) Şi încercăm întotdeauna să găsim soluţii pentru a facilita anumite investiţii, anumite dezvoltări. Sunt convins că şi cu OMV-ul vom găsi până la urmă soluţia cea mai bună ca să realizăm investiţia de la Marea Neagră. (...) Mesajul pe care vreau să-l transmit este că vă apreciem, că vă puteţi bizui pe un parteneriat loial cu reprezentanţii Guvernului, că încercăm să simplificăm lucrurile, să digitalizăm, să facem un drum cât mai scurt de la idee sau intenţie până la realizarea efectivă a planului, a obiectivului, şi că încercăm să dezvoltăm un mediu de afaceri prietenos în care să găsiţi în autorităţile statului român parteneri, oameni are să vină în sprijinul afacerilor şi oameni care să genereze un mediu în care afacerile să se poată desfăşura în mod firesc, să genereze profituri, să genereze dezvoltare", a adăugat şeful guvernului. AGERPRES/(A-autor: Cătălina Matei, editor: Irina Poenaru, editor online: Gabriela Badea)