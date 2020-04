VIDEO Orban catre Vela: Va solicit sa dispuneti ferm cresterea capacitatii de cazare in centrele de carantinare

Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, să dispună "ferm" creşterea capacităţii de cazare în centrele de carantinare, având în vedere că numărul ţărilor care au intrat în 'zona roşie' de pandemie cu COVID-19 a crescut, iar cetăţenii români care vor reveni din acele state vor intra în carantină. "Domnul ministru Vela, ştiţi că mai multe ţări au intrat în 'zona roşie'; ca atare, va trebui să impunem măsura de intrare în carantină a oricărui cetăţean care vine... cetăţean român care vine din aceste ţări. Vă solicit, în videoconferinţa cu prefecţii şi cu comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă, să dispuneţi ferm creşterea capacităţii de cazare în centrele de carantinare", a declarat Ludovic Orban, joi, în şedinţa de Guvern. Totodată, premierul i-a solicitat ministrului Afacerilor Interne să asigure cazarea personalului medical. "De asemenea, am o solicitare... ştiţi foarte bine că, în ordonanţa militară, s-a născut această obligaţie a ministerelor care au spitale şi a autorităţilor locale care au spitale în subordine să asigure spaţii de cazare pentru cadrele medicale... în hoteluri sau în alte unităţi de cazare, şi această măsură trebuie să fie pusă în practică, să solicitaţi fiecărui prefect ce capacităţi de cazare au pregătit pentru cadrele medicale, medici, asistente, care trebuie să le protejăm familiile, oferindu-le spaţii în care să poată să se odihnească între ture sau gărzi", a precizat Orban. El a arătat că Ministerul Tineretului şi Sportului a pus la dispoziţia prefecturilor "peste 3.300 de locuri de cazare în centre de carantină în 30 de judeţe". "O performanţă foarte mare cu atât mai mult cu cât în aceste spaţii au trebuit făcute intervenţii, astfel încât să fie capabile să primească persoane în condiţii decente în carantină. De asemenea, Ministerul Tineretului şi Sportului a pus la dispoziţie în Bucureşti pentru cadrele medicale peste 300 de locuri la Complexul Sportiv Naţional 'Lia Manoliu', la Complexul Sportiv Olimpia şi, de asemenea, la Complexul Cultural-Sportiv Tei, locuri de cazare pentru cadrele medicale. Am convingerea că şi această măsură trebuie urmărită cu mare atenţie, astfel încât să-i ajutăm pe medicii care vor să-şi protejeze familiile, mai ales în zonele unde există risc de infectare cu coronavirus, să poată să fie cazaţi în aceste centre", a menţionat Orban. AGERPRES/ (A, AS - autor: Daniel Florea, editor: Georgiana Tănăsescu, imagine: Guvernul României, redactare video: Sergiu Olteanu, montaj: Andrei Cârlan, editor online: Ady Ivaşcu)